В Бурятии ребенок разорил своих родителей

Родители несовершеннолетней девочки стали жертвой мошенников и потеряли 590 000 рублей. Девочка, играя в онлайн-игру в мессенджере, захотела приобрести скины. В поисках способа их получить, она нашла предложение «выиграть» 10 000 единиц игровой валюты и, следуя инструкциям, нажала кнопку старт.

- Вскоре ей позвонили в мессенджере. Мужчина сообщил, что для получения выигрыша потребуются смартфоны родителей и попросил показать их по видеосвязи. Девочка взяла телефоны матери и отца и совершила онлайн-переводы на общую сумму 590 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

Напомним, что вчера произошел аналогичный случай, правда, с наименьшими потерями. Используя 7-летнюю девочку, мошенники сняли со счета ее матери 21 тысячу рублей. Ребенок, между тем, всего лишь хотел купить «робуксы» для онлайн-игры.

Фото: loon.site