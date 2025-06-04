Человеческий череп и кости нашли в Улан-Удэ

В столице Бурятии нашли человеческий череп и кости. Как сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», их обнаружил местный житель в ходе прогулки в лесу за ТЭЦ в Зверосовхозе. Они были разбросаны в овраге.Как сообщили «Номер один» в Следственном комитете, по факту обнаружения останков человека проводится проверка.«Осуществляется идентификация, сравнение с приметами ранее пропавших людей. При необходимости будет назначено генетическое исследование. Видимых криминальных повреждений на косных останках нет. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование», - рассказали в следственном ведомстве.