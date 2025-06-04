Происшествия 04.06.2025 в 10:04

Мошенники вышли на рынок Бурятии с продажей липовых запчастей и мотоциклов

А местные жители продолжают вестись на их легенды
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники вышли на рынок Бурятии с продажей липовых запчастей и мотоциклов

В полицейской сводке последнее время все чаще появляются сообщения о покупке жителями Бурятии несуществующих мотоциклов, лодочных моторов и запчастей к автомобилям. Забывая о бдительности или существовании аферистов, местные бесконечно ведутся на легенды аферистов и переводят им свои деньги.

Призрачный мотоцикл обошелся 34-летнему улан-удэнцу накануне в 30 тысяч рублей. Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что наткнулся на объявление о продаже мотоцикла в одной из популярных соцсетей и связался с продавцом.

- Поскольку заявитель не располагал всей необходимой суммой, он договорился с продавцом о покупке в рассрочку. Для подтверждения сделки мужчина перевел 30 тысяч рублей на указанный мошенниками счет, но после перевода денег «продавец» внезапно прекратил выходить на связь, - рассказали в полиции республики.

27-летняя жительница Северобайкальского района также попалась на уловки мошенников, когда захотела приобрести автозапчасти для своего автомобиля.

- Она нашла подходящее объявление о продаже необходимых запчастей на одном из интернет-сайтов и оставила заявку. Вскоре ей написал неизвестный пользователь в мессенджере, где они договорились, что продавец готов отправить запчасти через транспортную компанию. Оплата за товар и услуги доставки потребовалась сразу. Женщина перевела 8 900 рублей на указанный номер, после чего мошенники перестали отвечать, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

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