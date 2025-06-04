Подросток в Бурятии попал на хирургический стол, проглотив 25 магнитов

Врачи ДРКБ бьют тревогу, так как участились случаи обращений, связанных с проглатыванием детьми магнитных шариков. Причем, возраст пострадавших варьируется, включая и подростков.

Один из наиболее серьезных случаев произошел с 14-летним подростком, который проглотил 25 магнитов. Ребенок был экстренно доставлен в больницу из отдаленного района республики.

- Нам пришлось провести длительную, двухчасовую колоноскопию. Часть магнитов находилась в слепой кишке, другая – в тонком кишечнике. Мы столкнулись с серьезными техническими трудностями, но в итоге удалось извлечь часть сцепленных между собой магнитов. Оставшиеся магниты вышли естественным путем. После наблюдения в хирургическом отделении, подросток был выписан в удовлетворительном состоянии для дальнейшего амбулаторного лечения, - рассказал врач-хирург ДРКБ Дмитрий Васильев.

Другой случай произошел с шестилетним ребенком, поступившим в приемно-диагностическое отделение ДРКБ. Рентгеновский снимок показал наличие двух округлых инородных тел в брюшной полости.

- Было проведено лапароскопическое удаление инородного тела из брыжейки ободочной кишки. Магниты извлечены из брюшной полости через прокол. Операция длилась 1,5 часа, - пояснил заведующий операционным блоком ДРКБ Кишикто Доржижапович Пунсуков.

Как и в предыдущем случае, ребенок был выписан после наблюдения в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Врачи настоятельно призывают родителей и законных представителей быть бдительными и следить за своими детьми. Проглатывание инородных тел, особенно магнитов, может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья.

Фото: ДРКБ