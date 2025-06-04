Происшествия 04.06.2025 в 11:57

Житель Улан-Удэ нанес оппоненту 32 удара шилом

Раненого мужчину спасли охранники авиазавода
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ нанес оппоненту 32 удара шилом
Фото: freepik.com
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло около 10 часов утра 8 ноября 2024 вблизи проходной авиазавода. Там между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. В его ходе потерпевший ударил обвиняемого кулаком в лицо, а тот в ответ выхватил шило и начал нещадно колоть им оппонента. В общей сложности подсудимый нанес своей жертве 32 удара опасным предметом: в голову, грудь, живот, спину, ногу и руку. Расправа сопровождалась непрерывными угрозами убийством.

Несмотря на ранения, потерпевший активно сопротивлялся. К его счастью, из здания выскочили охранники авиазавода, которые пресекли нападение. Фактически они, а также своевременно прибывшие медики спасли мужчине жизнь. 

В ходе суда обвиняемый частично признал вину. С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.
Теги
покушение

Все новости

Море пользы
04.06.2025 в 12:51
В Тункинском районе Бурятии продолжается капремонт моста
04.06.2025 в 12:42
В Бурятии ребенка-инвалида не обеспечили лекарствами
04.06.2025 в 12:23
В Улан-Удэ пройдут зрелищные борцовские поединки
04.06.2025 в 12:04
Житель Улан-Удэ нанес оппоненту 32 удара шилом
04.06.2025 в 11:57
В Бурятии месяц прошел без бешенства
04.06.2025 в 11:06
Более 8 тысяч учеников 11 классов в Бурятии сдали ЕГЭ
04.06.2025 в 11:05
Зачем выкидывать, если можно продать?
04.06.2025 в 11:00
Подросток в Бурятии попал на хирургический стол, проглотив 25 магнитов
04.06.2025 в 10:46
В Бурятии жители Кяхты пожаловались на ужасный ремонт музея
04.06.2025 в 10:39
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
Подросток в Бурятии попал на хирургический стол, проглотив 25 магнитов
Ребенка экстренно доставляли в Улан-Удэ из отдаленного района
04.06.2025 в 10:46
Мошенники вышли на рынок Бурятии с продажей липовых запчастей и мотоциклов
А местные жители продолжают вестись на их легенды
04.06.2025 в 10:04
Человеческий череп и кости нашли в Улан-Удэ
Следователи пытаются выяснить личность погибшего
04.06.2025 в 09:41
В Бурятии ребенок разорил своих родителей
С телефонов мамы и папы девочка перевела мошенникам свыше полумиллиона
04.06.2025 в 09:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru