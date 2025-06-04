Житель Улан-Удэ нанес оппоненту 32 удара шилом

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло около 10 часов утра 8 ноября 2024 вблизи проходной авиазавода. Там между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. В его ходе потерпевший ударил обвиняемого кулаком в лицо, а тот в ответ выхватил шило и начал нещадно колоть им оппонента. В общей сложности подсудимый нанес своей жертве 32 удара опасным предметом: в голову, грудь, живот, спину, ногу и руку. Расправа сопровождалась непрерывными угрозами убийством.Несмотря на ранения, потерпевший активно сопротивлялся. К его счастью, из здания выскочили охранники авиазавода, которые пресекли нападение. Фактически они, а также своевременно прибывшие медики спасли мужчине жизнь.В ходе суда обвиняемый частично признал вину. С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор еще не вступил в законную силу.