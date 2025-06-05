Жаргал Цыбиков снова просчитался

Громкое дело бывшего директора улан-удэнского «Водоканала» Жаргала Цыбикова наконец подошло к логическому финалу. Помимо уголовного наказания, экс-чиновник заплатит более 14 млн рублей компенсации за причиненный ущерб. Он пытался оспорить это решение, но все, чего ему удалось добиться, это небольшая «скидка» от Верховного суда Бурятии.С иском о взыскании с Жаргала Цыбикова причиненного преступлением ущерба в суд обратился заместитель прокурора Бурятии.«Исковые требования мотивированы тем, что Цыбиков Ж. Е., занимая должность <...> МУП «Водоканал», при обстоятельствах, изложенных во вступившем в законную силу приговоре Железнодорожного районного суда от 30.11.2023 г., совершил преступления, в результате которых муниципальному образованию городской округ «Город Улан-Удэ» причинен имущественный ущерб на общую сумму 14 699 344,21 рубля», - приводит суд позицию зампрокурора.А дальше начинается математика: общий размер ущерба по услугам, связанным с незаконным привлечением транспортных средств и специальной техники, составил 226 093 рубля 24 копейки. Ущерб в результате растраты топлива, принадлежащего МУП «Водоканал», составил в размере 1 041 750 рублей и 2 копейки. Ущерб от растраты денег предприятия на приобретение деталей и ремонт принадлежащего господину Цыбикову автомобиля - 96 240 рублей.Но все это мелочи. Главное - из-за действий Жаргала Цыбикова предприниматель незаконно освобожден от уплаты денег за сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на центральную систему водоотведения. Тут сумма уже на порядок больше - 12 673 571 рубль и 96 копеек. Сюда же зампрокурора добавил пени - 661 688 рублей и 99 копеек. Итого все вместе вышло 14 699 344 рубля и 21 копейка.Ответчик по делу - Жаргал Цыбиков - конечно, исковые требования не признал.«Пояснил, что ущерб в размере 226 093,24 рубля и в размере 96 240 рублей им возмещен. В части остальных сумм полагал, что точный размер ущерба не доказан. Просил в удовлетворении иска отказать».Но суд решил иначе и взыскал всю запрошенную прокурором сумму с господина Цыбикова. Конечно же, последовала апелляционная жалоба от последнего, который требовал отменить решение первой инстанции.Главный довод - часть ущерба он уже оплатил: те самые 226 тысяч за использование спецтехники для личных нужд и 96 тысяч за ремонт личного автомобиля ответчика за бюджетный счет.Остальной ущерб представитель Цыбикова тоже пытался оспорить.«Определяя размер ущерба 12 673 571,96 рубля и 1041750,02 рубля, суд сослался на заключения экспертиз, протоколы допросов эксперта, проведенных при расследовании уголовного дела. Заключение эксперта не исследовалось во время судебного разбирательства. Судом не приведены доказательства ущерба в размере 661688,99 рубля (компенсация пени за несвоевременную плату за негативное воздействие на окружающую среду)».Суд, конечно, основную сумму оставил нетронутой, но те деньги, которые Жаргал Цыбиков успел возместить (более 300 тыс. рублей), решил учесть.«Так, доводы ответчика Цыбикова Ж. Е. о возмещении сумм ущерба в размере 226093,24 рубля (по услугам, связанным с незаконным привлечением транспортных средств и специальной техники) и в размере 96 240 рублей (в результате хищения на приобретение деталей и проведение ремонтных работ принадлежащего ответчику автомобиля) нашли свое подтверждение… Данные доводы подтверждены представителем МУП «Водоканал», участвовавшим в деле и представившим данные платежные документы в счет возмещения ущерба. Кроме того, возмещение ущерба в указанном размере установлено приговором суда от 30.11.2023 и учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства.В итоге Верховный суд решил, что размер ущерба надо снизить до 14 377 010 рублей 97 копеек.Напомним, Жаргала Цыбикова задержали еще в 2021 году. Тогда он, помимо должности в «Водоканале», еще обладал мандатом депутата Улан-Удэнского горсовета. Вот что сообщали тогда в Следкоме.«С ноября 2018 по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, пользуясь своим положением, заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу. На нем, с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия, был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы».При этом было задействовано 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. В связи с чем указанные работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.С июля 2016 по январь 2021 года Жаргал Цыбиков, используя свое служебное положение, систематически воровал топливо предприятия, предназначенное для заправки служебного транспорта, заправлял им свои автомобили, растратив таким образом более 1 млн рублей. Помимо этого, дважды, в декабре 2019 и январе 2020, экс-директор «Водоканала» ремонтировал свой личный «Ниссан» за счет средств предприятия.«Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника автотранспортного цеха и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт якобы служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем еще более 16 тыс. рублей», - констатировали в Следкоме.Кроме того, обвиняемый, в интересах одного местного предпринимателя, заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате бизнесмен был незаконно освобожден от уплаты более 12,6 млн рублей.Сам Жаргал Цыбиков во время следствия свою вину ни по одному из эпизодов не признавал. Целый год провел в СИЗО, после чего его выпустили на свободу с запретом определенных действий. Однако позже он вновь попал за решетку, поскольку суд выяснил, что обвиняемый общался со свидетелем, а это прямое нарушение установленного ранее запрета.В итоге Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес ему обвинительный приговор. Его признали виновным в трех эпизодах: растрате топлива и имущества предприятия в крупном и особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.«По совокупности преступлений Жаргалу Цыбикову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тыс. рублей. Также он лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий сроком на три года», - сообщали тогда в суде.Любопытно, что позже силовики задержали уже следующего директора «Водоканала» - Дмитрия Скакалина. Его обвинили в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и коммерческом подкупе.