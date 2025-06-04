Происшествия 04.06.2025 в 16:00
«У обоих есть алиби, а свидетельница врала?»
Главные нестыковки в деле экс-полицейских, обвиненных в убийстве школьницы в Яркуле
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске экс-полицейские на судебных прениях заявили о невиновности в убийстве школьницы в селе Яркуль 14лет назад. Как сообщает КП-Новосибирск, Наташа Матюхина пропала 2 марта 2010 года в отдаленном селе Яркуль. Девочка с подружкой пошла на дискотеку в сельский клуб. После дискотеки подружка проводила ее до перекрестка: от него до дома Наташи оставалось около150 метров. Но школьницу родные так и не дождались.
По версии следствия, Наташу Матюхину сбила белая «Волга», за рулем которой сидели экс-полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. В машине с ними сидела пьяная девушка: она согласилась покататься с мужчинами. Изначально свидетельница заявляла: она не выходила из машины, но слышала, как сбили человека. А потом Бартоломей с Кудрявцевым погрузили кого-то в багажник и долго ругались. Затем высадили девушку и пригрозили, чтобы она о случившемся не рассказывала никому. Через три года девушка уехала в другой город и заявила отчиму, что сидела в машине, сбившей Наташу Матюхину. В 2023 году ее допросили снова, ее показания легли в основу обвинения. Но на суде она отказалась от своих слов:
- Во время заседания она извинилась перед подсудимыми, заявила, что не знает, почему сказала отчиму, что «была в машине, когда девочку сбили». Мол, была пьяна. А наутро, когда протрезвела, подошла к отчиму и сказала, что история про машину — неправда. Другие допрошенные свидетели поясняли, что слухи о причастности полицейских к исчезновению Наташи Матюхиной исходили именно от этой девушки, - рассказала на суде адвокат Евгения Бартоломея.
Кроме того, экс-полицейские заявили на суде, что у обоих есть алиби. По словам адвокатов, Евгений Бартоломей в тот вечер якобы был на дежурстве в отделе полиции Усть-Таркский, его явку подтвердил дежурный. Адвокаты представили на суде детализацию звонков с мобильного.
- 2 марта Евгению Бартоломею позвонил родственник и попросил отвезти тещу в село Яркуль-Матюшкино, в 60 км от села Яркуль. Бартоломей сообщил дежурному, что нужно отвезти тещу, далее мобильная связь отсутствовала. Высадив тещу, он поехал обратно в Усть-Тарку, остановился на АЗС и сразу позвонил дежурному, сообщил, что вернулся в село. Сделал несколько звонков, написал несколько сообщений, приехал домой, где оставался всю ночь с семьей. Утром ему звонил дежурный и сообщил, что в селе Зеленая роща угнали трактор, он поехал туда с оперативной группой, – рассказал адвокат Евгения Бартоломея.
У Максима Кудрявцева тоже есть алиби, утверждают адвокаты. По их словам, в день исчезновения школьницы Максим Кудрявцев находился в поселке Октябрьский за сто с лишним километров от Яркуля. Это утверждал его бывший коллега-полицейский на суде. А найденные в багажнике той самой белой «Волги» волосы принадлежат животного. саму «Волгу», на которой, по версии следствия, сбили девочку, шину он вскоре продал знакомому, тот спрашивал Кудрявцева про небольшую трещину на бампере. Хозяин авто пояснил, что сбил по дороге лису.
- Свидетели видели «Волгу» моего подзащитного в тот день в поселке Октябрьский в компании. Мог ли Кудрявцев отлучится часов так на 11 от своей «Волги» в поселке Октябрьский и уехать на таком же автомобиле. Кроме того, его автомобиль осматривался, и никаких следов пребывания девочки там не было. Была обнаружена и кровь, и волосы, которые принадлежали животному. Все обвинение было построено на показаниях свидетельницы, которая нашла в себе силы признаться: будучи в нетрезвом состоянии, на фоне общего интереса к исчезновению девочки, решила признаться отчиму Костромину, что была в машине, которая сбила Матюхину. Противоречия в ее показаниях связаны с тем, что она запуталась в своих показаниях, - рассказала в прениях адвокат Максима Кудрявцева.
Кто же мог быть причастен к исчезновению Наташи Матюхиной? На этот вопрос у адвокатов нет ответа. В прениях привели показания школьной подруги Наташи, которая провожала ее до перекрестка.
- Они вышли на улицу в 23 часа, прошли до центра Яркуля, и не дойдя до школы развернулись и пошли обратно. Видели, что около магазина стояли 4-5 парней, в том числе один знакомый. Он спросил: «Девчонки, куда пошли?». Согласно показаниям подруги, один из парней в этой компании нравился Наташе. А у ее подруги были отношения с этим парнем, о чем Наташа не знала, – рассказала в прениях адвокат Максима Кудрявцева. – ДТП, если бы имело место быть, произошло бы в 23:25. Матюхиной оставалось до дома пройти считанные метры. Однако со слов подруги Наташи, по дороге все было тихо, никаких машин не было.
Экс-полицейские Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев поддержали своих адвокатов и ничего не добавили к их словам. Оглашение последнего слова обвиняемых назначено на 4 июня.
По версии следствия, Наташу Матюхину сбила белая «Волга», за рулем которой сидели экс-полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. В машине с ними сидела пьяная девушка: она согласилась покататься с мужчинами. Изначально свидетельница заявляла: она не выходила из машины, но слышала, как сбили человека. А потом Бартоломей с Кудрявцевым погрузили кого-то в багажник и долго ругались. Затем высадили девушку и пригрозили, чтобы она о случившемся не рассказывала никому. Через три года девушка уехала в другой город и заявила отчиму, что сидела в машине, сбившей Наташу Матюхину. В 2023 году ее допросили снова, ее показания легли в основу обвинения. Но на суде она отказалась от своих слов:
- Во время заседания она извинилась перед подсудимыми, заявила, что не знает, почему сказала отчиму, что «была в машине, когда девочку сбили». Мол, была пьяна. А наутро, когда протрезвела, подошла к отчиму и сказала, что история про машину — неправда. Другие допрошенные свидетели поясняли, что слухи о причастности полицейских к исчезновению Наташи Матюхиной исходили именно от этой девушки, - рассказала на суде адвокат Евгения Бартоломея.
Кроме того, экс-полицейские заявили на суде, что у обоих есть алиби. По словам адвокатов, Евгений Бартоломей в тот вечер якобы был на дежурстве в отделе полиции Усть-Таркский, его явку подтвердил дежурный. Адвокаты представили на суде детализацию звонков с мобильного.
- 2 марта Евгению Бартоломею позвонил родственник и попросил отвезти тещу в село Яркуль-Матюшкино, в 60 км от села Яркуль. Бартоломей сообщил дежурному, что нужно отвезти тещу, далее мобильная связь отсутствовала. Высадив тещу, он поехал обратно в Усть-Тарку, остановился на АЗС и сразу позвонил дежурному, сообщил, что вернулся в село. Сделал несколько звонков, написал несколько сообщений, приехал домой, где оставался всю ночь с семьей. Утром ему звонил дежурный и сообщил, что в селе Зеленая роща угнали трактор, он поехал туда с оперативной группой, – рассказал адвокат Евгения Бартоломея.
У Максима Кудрявцева тоже есть алиби, утверждают адвокаты. По их словам, в день исчезновения школьницы Максим Кудрявцев находился в поселке Октябрьский за сто с лишним километров от Яркуля. Это утверждал его бывший коллега-полицейский на суде. А найденные в багажнике той самой белой «Волги» волосы принадлежат животного. саму «Волгу», на которой, по версии следствия, сбили девочку, шину он вскоре продал знакомому, тот спрашивал Кудрявцева про небольшую трещину на бампере. Хозяин авто пояснил, что сбил по дороге лису.
- Свидетели видели «Волгу» моего подзащитного в тот день в поселке Октябрьский в компании. Мог ли Кудрявцев отлучится часов так на 11 от своей «Волги» в поселке Октябрьский и уехать на таком же автомобиле. Кроме того, его автомобиль осматривался, и никаких следов пребывания девочки там не было. Была обнаружена и кровь, и волосы, которые принадлежали животному. Все обвинение было построено на показаниях свидетельницы, которая нашла в себе силы признаться: будучи в нетрезвом состоянии, на фоне общего интереса к исчезновению девочки, решила признаться отчиму Костромину, что была в машине, которая сбила Матюхину. Противоречия в ее показаниях связаны с тем, что она запуталась в своих показаниях, - рассказала в прениях адвокат Максима Кудрявцева.
Кто же мог быть причастен к исчезновению Наташи Матюхиной? На этот вопрос у адвокатов нет ответа. В прениях привели показания школьной подруги Наташи, которая провожала ее до перекрестка.
- Они вышли на улицу в 23 часа, прошли до центра Яркуля, и не дойдя до школы развернулись и пошли обратно. Видели, что около магазина стояли 4-5 парней, в том числе один знакомый. Он спросил: «Девчонки, куда пошли?». Согласно показаниям подруги, один из парней в этой компании нравился Наташе. А у ее подруги были отношения с этим парнем, о чем Наташа не знала, – рассказала в прениях адвокат Максима Кудрявцева. – ДТП, если бы имело место быть, произошло бы в 23:25. Матюхиной оставалось до дома пройти считанные метры. Однако со слов подруги Наташи, по дороге все было тихо, никаких машин не было.
Экс-полицейские Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев поддержали своих адвокатов и ничего не добавили к их словам. Оглашение последнего слова обвиняемых назначено на 4 июня.
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