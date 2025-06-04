Происшествия 04.06.2025 в 16:47
Усадьба купца подвела чиновника мэрии Улан-Удэ под две статьи
Директора «Улан-Удэстройзаказчика» судят за превышение полномочий и подлог
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начался судебный процесс над директором МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олегом Тимофеевым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По информации «Номер один», уголовное дело в отношении чиновника связано с реконструкцией усадьбы Голдобина на ул. Ленина в Улан-Удэ. Сейчас в этом здании располагается музей истории города.
«В апреле 2022 года МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключило контракт со строительной компанией на реконструкцию объекта «Усадьба Голдобина: Главный дом». По истечении срока контракта заказчик принял и оплатил фактически не выполненные работы по ремонту здания. В том числе по устройству систем видеонаблюдения, благоустройству территории, устройству кровли медиа-зала, ремонтно-реставрационные и другие работы на общую сумму более 450 тыс. рублей», - рассказывали в апреле прошлого года в прокуратуре Бурятии.
Также сообщалось, что по материалам проверки прокуратуры в отношении должностных лиц «Улан-Удэстройзаказчика» возбудили уголовное дело. Однако фамилии его фигурантов в прокуратуре тогда не назвали.
По информации «Номер один», уголовное дело в отношении чиновника связано с реконструкцией усадьбы Голдобина на ул. Ленина в Улан-Удэ. Сейчас в этом здании располагается музей истории города.
«В апреле 2022 года МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключило контракт со строительной компанией на реконструкцию объекта «Усадьба Голдобина: Главный дом». По истечении срока контракта заказчик принял и оплатил фактически не выполненные работы по ремонту здания. В том числе по устройству систем видеонаблюдения, благоустройству территории, устройству кровли медиа-зала, ремонтно-реставрационные и другие работы на общую сумму более 450 тыс. рублей», - рассказывали в апреле прошлого года в прокуратуре Бурятии.
Также сообщалось, что по материалам проверки прокуратуры в отношении должностных лиц «Улан-Удэстройзаказчика» возбудили уголовное дело. Однако фамилии его фигурантов в прокуратуре тогда не назвали.