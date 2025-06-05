Происшествия 05.06.2025 в 09:11
В лесах Бурятии уже двое суток не возникает новых пожаров
Лесники борются с оставшимися возгораниями – их сейчас десять
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки удалось потушить один лесной пожар в Еравнинском районе. При этом уже двое суток новых возгораний в лесах не зафиксировано.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 5 июня в Бурятии действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах. Их общая площадь составляет 80 840 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 454 человека, задействовано 72 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 5 июня в Бурятии действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах. Их общая площадь составляет 80 840 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 454 человека, задействовано 72 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.
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