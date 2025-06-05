Житель Улан-Удэ жестоко расправился с женщиной

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 11 апреля 2025 года в квартире одного из домов в 111-м микрорайоне Улан-Удэ. Там обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей схватил складной нож, ударил им женщине в спину, после чего накинул ей на шею веревку и задушил.Затем злоумышленник выкинул нож с балкона, а свою окровавленную одежду с удавкой сложил в пакет и отнес к мусорным бакам. После сокрытия следов преступления мужчина позвонил в полицию и сообщил, что, якобы, по возвращении домой с работы обнаружил тело убитой сожительницы. Однако, обмануть сыщиков ему не удалось.«В ходе грамотно спланированного и проведенного допроса, во время которого следователь указал на несоответствие пояснений мужчины обстановке на месте происшествия и обнаруженным уликам, фигурант признался в причастности к убийству и дал подробные показания об обстоятельствах преступления», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.