В Улан-Удэ ищут 13-летнего мальчика

Сотрудниками полиции разыскивается 13-летний Виктор Зоркальцев, который днём 3 июня ушел из дома по ул. Тобольская и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Сегодня утром с заявление в полицию обратилась мать несовершеннолетнего.

Приметы мальчика: европейской внешности, на вид 14 лет, рост 148 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы, глаза серого цвета.

Был одет в спортивный костюм светло-серого цвета и серые кроссовки.

Ранее уже уходил.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20, 8(951) 627-48-22 или 102.

Фото: полиция РБ