Происшествия 05.06.2025 в 10:12
Престарелый водитель в Бурятии выронил по дороге внука
С переломом ключицы мальчика доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
В Хоринском районе Бурятии 74-летний водитель квадроцикла вчера вечером выронил во время пути подростка. Опасные покатушки для мальчугана завершились переломом.
- Около 5 часов вечера 74-летний водитель квадроцикла «Хантер», следуя по проселочной дороге вблизи села Анинск не справился с управлением и допустил падение несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП 14-летний мальчик с переломом ключицы был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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