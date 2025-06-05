Престарелый водитель в Бурятии выронил по дороге внука

В Хоринском районе Бурятии 74-летний водитель квадроцикла вчера вечером выронил во время пути подростка. Опасные покатушки для мальчугана завершились переломом.

- Около 5 часов вечера 74-летний водитель квадроцикла «Хантер», следуя по проселочной дороге вблизи села Анинск не справился с управлением и допустил падение несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП 14-летний мальчик с переломом ключицы был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ