Происшествия 05.06.2025 в 10:48

Фейковый фээсбэшник запугал жительницу Улан-Удэ обвинениями в измене Родине

Испугавшись, женщина отдала аферистам 2,5 миллиона рублей своих накоплений
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Текст: Андрей Константинов
Фейковый фээсбэшник запугал жительницу Улан-Удэ обвинениями в измене Родине
Фото: архив «Номер один»
Жители Бурятии продолжают поддаваться на сообщения и звонки от якобы коллег по работе о проверках ФСБ. Как сообщили в МВД, очередной жертвой этой мошеннической схемы стала 62–летняя жительница Улан-Удэ. 

Аферисты под видом коллеги связались с женщиной в мессенджере и сообщили об утечке личных данных сотрудников в её учреждении и проводимой в связи с этим проверке ФСБ. В тот же день в мессенджере ей позвонил человек, представившийся сотрудником спецслужбы. Он подтвердил информацию о проверке и заявил, что горожанку подозревают в измене Родине. По его словам, от имени улан-удэнки предпринимались попытки перевода денег некому иностранному агенту. Звонивший также предупредил женщину о необходимости защиты её сбережений, добавив, что в отношении неё возбуждено уголовное дело и ей следует строго следовать инструкциям Центробанка.

В дальнейшем горожанке поступил звонок от лже-сотрудника Центробанка, который объяснил, что женщине нужно перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Во время разговора он интересовался накоплениями и уточнял, на каких счетах она хранит свои деньги. В ходе беседы улан-удэнка подтвердила наличие накоплений в двух банках на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

Следуя указаниям мошенника, женщина приобрела два мобильных телефона и новые сим-карты. После этого она перевела два миллиона рублей с одного банка на другой, а затем сняла оставшиеся средства в кассе. Сотрудники банка обратили внимание на её действия и вызвали полицию. 

Однако горожанка заявила правоохранителям, что снятые ею деньги нужны на ремонт дома в одном из районов республики. Эту информацию подтвердил и ее сын.

Позже гражданка обратилась в другое отделение банка, где сняла еще 500 тысяч рублей через кассу. В итоге все свои накопления на общую сумму 2,5 миллиона рублей она перевела на счет мошенников.

Как отметили в МВД, потерпевшая не принимала участия в профилактических мероприятиях полиции, объяснив это своей загруженностью на работе. Вместе с тем она знала о подобных видах мошенничества. 
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