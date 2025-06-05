Фейковый фээсбэшник запугал жительницу Улан-Удэ обвинениями в измене Родине

Жители Бурятии продолжают поддаваться на сообщения и звонки от якобы коллег по работе о проверках ФСБ. Как сообщили в МВД, очередной жертвой этой мошеннической схемы стала 62–летняя жительница Улан-Удэ.Аферисты под видом коллеги связались с женщиной в мессенджере и сообщили об утечке личных данных сотрудников в её учреждении и проводимой в связи с этим проверке ФСБ. В тот же день в мессенджере ей позвонил человек, представившийся сотрудником спецслужбы. Он подтвердил информацию о проверке и заявил, что горожанку подозревают в измене Родине. По его словам, от имени улан-удэнки предпринимались попытки перевода денег некому иностранному агенту. Звонивший также предупредил женщину о необходимости защиты её сбережений, добавив, что в отношении неё возбуждено уголовное дело и ей следует строго следовать инструкциям Центробанка.В дальнейшем горожанке поступил звонок от лже-сотрудника Центробанка, который объяснил, что женщине нужно перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Во время разговора он интересовался накоплениями и уточнял, на каких счетах она хранит свои деньги. В ходе беседы улан-удэнка подтвердила наличие накоплений в двух банках на общую сумму 2,5 миллиона рублей.Следуя указаниям мошенника, женщина приобрела два мобильных телефона и новые сим-карты. После этого она перевела два миллиона рублей с одного банка на другой, а затем сняла оставшиеся средства в кассе. Сотрудники банка обратили внимание на её действия и вызвали полицию.Однако горожанка заявила правоохранителям, что снятые ею деньги нужны на ремонт дома в одном из районов республики. Эту информацию подтвердил и ее сын.Позже гражданка обратилась в другое отделение банка, где сняла еще 500 тысяч рублей через кассу. В итоге все свои накопления на общую сумму 2,5 миллиона рублей она перевела на счет мошенников.Как отметили в МВД, потерпевшая не принимала участия в профилактических мероприятиях полиции, объяснив это своей загруженностью на работе. Вместе с тем она знала о подобных видах мошенничества.