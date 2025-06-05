Двое жителей Бурятии поступили в больницу с грудным ножевым ранением

К уголовной ответственности будут привлечены жители Баргузинского и Иволгинского районов за нанесение вреда здоровью местным жителям. Одной из задержанных оказалась женщина, в результате ссоры чуть не убившая своего мужа, а другим – 21-летний сельский любитель выпить.

- Семейно-бытовой конфликт произошел накануне в Баргузинском районе. Пара распивала спиртные напитки и в ходе застолья у супругов произошел словесный конфликт. В результате 40-летняя женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар 39-летнему жителю села Улюн в грудную клетку. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Аналогичное преступление в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано и в Иволгинском районе. Там колото-резаную рану грудной клетки 31-летнему местному жителю нанес знакомый.

- Пострадавший распивал спиртное у себя дома с ранее судимым за имущественные преступления 21-летним жителем с. Иволгинск. В ограде дома между ними случилась ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый забежал в дом схватил с кухонного стола нож и выбежав обратно, нанес им ранение обидчику, - добавили в МВД.

Фото: Номер один