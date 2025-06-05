Происшествия 05.06.2025 в 15:47
В Улан-Удэ пьяный водитель гонял по АЗС
Росгвардейцы забрали у него ключи и отвезли в полицию
Текст: Андрей Константинов
Вчера днем в Росгвардию Бурятии поступил сигнал тревоги с охраняемой автозаправочной станции в Улан-Удэ. Прибывшему наряду вневедомственной охраны работники АЗС сообщили, что по территории заправки ездил автомобиль с пьяным водителем и указали на заглушенную машину, стоявшую неподалеку.
«Сидевший на водительском сиденье мужчина, завидев росгвардейцев, попытался завести автомобиль, но не сумел из-за сильного опьянения. Через открытое окно старший группы задержания забрал у нетрезвого водителя ключи от машины для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий», - рассказали в Росгвардии.
Нарушителя задержали. Им оказался 41-летний житель Улан-Удэ. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
«Сидевший на водительском сиденье мужчина, завидев росгвардейцев, попытался завести автомобиль, но не сумел из-за сильного опьянения. Через открытое окно старший группы задержания забрал у нетрезвого водителя ключи от машины для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий», - рассказали в Росгвардии.
Нарушителя задержали. Им оказался 41-летний житель Улан-Удэ. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
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