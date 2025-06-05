Происшествия 05.06.2025 в 16:08
В Бурятии бизнесмена оштрафовали на 150 тысяч за отравление 95 человек
Все они ели блюда японской кухни, «приправленные» сальмонеллой
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена из Гусиноозерска, обвиняемого по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
Напомним, происшествие случилось в начале июля прошлого года. Второго числа в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы потянулся поток пациентов с жалобами на отравление. Как выяснилось, все они употребляли еду из одного и того же кафе японской кухни в Гусиноозерске. Первоначально сообщалось о 75 пострадавших, среди которых 42 - это дети.
По факту массового отравления Роспотребнадзор и прокуратура начали проверки, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Отметим, что после сообщений о массовом отравлении местные жители заметили, как из кафе второпях вывезли оборудование, а на его странице в соцсети появилось объявление, что заведение закрыто на ремонт.
В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил в кафе множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Они способствовали появлению бактерий сальмонеллы, которые попали в готовые блюда. Окончательное же число пострадавших составило 95 человек.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете, по итогам рассмотрения дела владельца кафе признали виновным. Бизнесмен приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Напомним, происшествие случилось в начале июля прошлого года. Второго числа в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы потянулся поток пациентов с жалобами на отравление. Как выяснилось, все они употребляли еду из одного и того же кафе японской кухни в Гусиноозерске. Первоначально сообщалось о 75 пострадавших, среди которых 42 - это дети.
По факту массового отравления Роспотребнадзор и прокуратура начали проверки, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Отметим, что после сообщений о массовом отравлении местные жители заметили, как из кафе второпях вывезли оборудование, а на его странице в соцсети появилось объявление, что заведение закрыто на ремонт.
В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил в кафе множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Они способствовали появлению бактерий сальмонеллы, которые попали в готовые блюда. Окончательное же число пострадавших составило 95 человек.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете, по итогам рассмотрения дела владельца кафе признали виновным. Бизнесмен приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
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