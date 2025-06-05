Происшествия 05.06.2025 в 16:08

В Бурятии бизнесмена оштрафовали на 150 тысяч за отравление 95 человек

Все они ели блюда японской кухни, «приправленные» сальмонеллой
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмена оштрафовали на 150 тысяч за отравление 95 человек
Фото: Pixabay.соm
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена из Гусиноозерска, обвиняемого по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Напомним, происшествие случилось в начале июля прошлого года. Второго числа в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы потянулся поток пациентов с жалобами на отравление. Как выяснилось, все они употребляли еду из одного и того же кафе японской кухни в Гусиноозерске. Первоначально сообщалось о 75 пострадавших, среди которых 42 - это дети.

По факту массового отравления Роспотребнадзор и прокуратура начали проверки, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Отметим, что после сообщений о массовом отравлении местные жители заметили, как из кафе второпях вывезли оборудование, а на его странице в соцсети появилось объявление, что заведение закрыто на ремонт.

В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил в кафе множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Они способствовали появлению бактерий сальмонеллы, которые попали в готовые блюда. Окончательное же число пострадавших составило 95 человек.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете, по итогам рассмотрения дела владельца кафе признали виновным. Бизнесмен приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Теги
отравление

Все новости

В Бурятии закрыли одно из красивых мест отдыха и экологического туризма
05.06.2025 в 16:50
В Улан-Удэ разбился третий за сутки мотоциклист
05.06.2025 в 16:38
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
05.06.2025 в 16:34
Житель Улан-Удэ взыскал с соседей три миллиона за сгоревший «крузак» и снегоболотоход
05.06.2025 в 16:28
Украденные на свидании 70 тысяч могут аукнуться улан-удэнке лишением свободы
05.06.2025 в 16:14
В Бурятии бизнесмена оштрафовали на 150 тысяч за отравление 95 человек
05.06.2025 в 16:08
В Улан-Удэ пьяный водитель гонял по АЗС
05.06.2025 в 15:47
В Бурятии отца и сына наказали за водку без лицензии
05.06.2025 в 15:45
С 6 июня рубль уронят
05.06.2025 в 15:32
В реке Бурятии обнаружили кишечную палочку
05.06.2025 в 14:56
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
В Улан-Удэ разбился третий за сутки мотоциклист
После столкновения байкер пролетел по асфальту не менее десяти метров
05.06.2025 в 16:38
В Улан-Удэ пьяный водитель гонял по АЗС
Росгвардейцы забрали у него ключи и отвезли в полицию
05.06.2025 в 15:47
Двое жителей Бурятии поступили в больницу с грудным ножевым ранением
Оба мужчины стали жертвами бытовой поножовщины
05.06.2025 в 12:59
В Улан-Удэ погибший байкер летел на огромной скорости
Предварительно, незадолго до столкновения она достигала 186 км/ч
05.06.2025 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru