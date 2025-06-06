Происшествия 06.06.2025 в 09:51

В Бурятии сбили трехлетнюю девочку

Ребенка госпитализировали с травмами
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сбили трехлетнюю девочку
Фото: ГИБДД Бурятии
Трехлетнюю девочку сбили вчера днем на улице Трактовой в селе Сотниково.

«58-летний водитель автомобиля «Акура» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 3-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
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