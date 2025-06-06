В Бурятии сбили трехлетнюю девочку

Трехлетнюю девочку сбили вчера днем на улице Трактовой в селе Сотниково.«58-летний водитель автомобиля «Акура» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 3-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.