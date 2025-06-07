Жительница Бурятии поплатилась за самооборону

Верховный суд республики смягчил приговор жительнице Джидинского района, осужденной за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Женщина защищала сестру от своего сожителя, который едва ее не задушил.В ноябре 2024 года Михаил (имя изменено) пришел к Юлии (имя изменено) мириться. Однако женщина идти на контакт не желала. Упрямство разозлило гостя, и он, вместо того, чтобы попытаться наладить отношения, начал избивать свою подругу. Бил по разным частям тела, в том числе по лицу, голове.Как позднее сам Михаил рассказал в суде, физически он сильнее своей подруги, поэтому она не могла с ним справиться. Юлия позвала на помощь свою сестру, которая находилась рядом. Вера (имя изменено) начала ругать мужчину, кричать, чтобы он прекратил избивать Юлию. Затем попыталась оттащить нападавшего от сестры, но у нее не получалось, поскольку тот сильнее и выше ростом. Раззадоренный «кухонный боец» переключился на Веру.Он затащил сестру в спальню, закрыл дверь и стал избивать, выкрикивая, что убьет ее. Затем пытался задушить женщину. В это время в другой комнате от криков сестры очнулась избитая Юлия. Попасть в запертую комнату она не смогла, поэтому и взяла нож, чтобы открыть замок.Когда женщина смогла зайти в спальню, она увидела, что ее знакомый душит лежавшую на полу сестру, сидя на ней сверху.«С целью прекратить агрессивное поведение мужчины она нанесла ему удар ножом. В сложившейся обстановке, с учетом крепкого телосложения, физического превосходства и состояния потерпевшего, иного способа его остановить она не видела. О случившемся сразу сообщила родителям Михаила, которые вызвали скорую помощь», - указывается в материалах дела.В суде Михаил рассказал, что в тот день не мог контролировать свои действия, так как был пьян, зол и агрессивен. Все произошло на почве ревности.Он слышал, как Юлия кричала, стучалась в дверь комнаты, в которой он душил ее сестру и наносил ей побои. Внезапно он почувствовал слабость, убрал руку с горла Веры и упал на нее сверху. Остальных своих действий мужчина не помнил.Юлия оказала ему первую помощь. Михаил считает, что Юлия совершила преступление из-за того, что он своими действиями создал угрозу жизни и здоровью для нее и сестры. Просил пересмотреть приговор суда и принять справедливое решение.Нападавшая после содеянного, помимо оказания первой помощи буйному возлюбленному и звонка его родителям, сама позвонила в полицию. Приехавшим сотрудникам женщина рассказала о произошедшем и выдала нож.О Юлии известно, что ранее она не судима. Однако Джидинский районный суд вынес довольно суровое наказание: два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Поэтому женщина решила обратиться в апелляционную инстанцию.Суд первой инстанции, установив противоправный характер поведения потерпевшего в отношении Юлии, ставший поводом к причинению тяжкого вреда его здоровью, сослался на отсутствие со стороны потерпевшего в момент совершения преступления опасного для ее жизни и здоровья посягательства.Между тем показания о прекращении опасного для жизни сестры нападения Михаила должной судебной оценки не получили. Вместе с тем пояснения осужденной, сестры Юлии об избиении и удушении последней, согласующиеся с показаниями потерпевшего, существенно повлияли на разрешение уголовного дела по существу.В апелляционной жалобе потерпевший также выражал несогласие с приговором суда в части назначенного осужденной наказания, считал его несправедливым вследствие чрезмерной суровости. Указывал, что в этот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.Суд апелляционной инстанции решил приговор Джидинского райсуда изменить в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, и неправильным применением уголовного закона.Вместе с тем суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что Юлия, защищая сестру от посягательства со стороны своего друга, применив нож, которым нанесла ранение потерпевшему в область задней поверхности грудной клетки, явно превысила пределы необходимой обороны.При таких обстоятельствах действия женщины суд переквалифицировал на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и изменил меру наказания в сторону уменьшения: вместо двух лет колонии общего режима женщина получила наказание в виде ограничения свободы сроком на десять месяцев.Можно сказать, что жительница района легко отделалась. Борьба с домашним насилием в России - одна из самых сложных тем. Больше всего от него страдают женщины и дети. Жестокие побои можно сравнить с тюремными пытками, когда человек не может сбежать или получить помощь. Жертвы домашнего насилия теряют самодостаточность, независимость, психическое и физическое здоровье, лишаются жизни. Однако комплексного подхода к борьбе с домашним насилием по-прежнему нет. Спасение утопающих остается в руках утопающих.