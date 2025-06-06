Происшествия 06.06.2025 в 11:41

В Бурятии пошёл тренд на убийство жен

За неделю уже второй супруг жестоко расправился со своей второй половиной
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пошёл тренд на убийство жен

В Иволгинском районе Бурятии Следственным комитетом расследуется уголовное дело об убийстве женщины ее бывшим супругом. Вчера днем, мужчина вывез ее в лес, находящийся неподалеку от села Ключи, жестоко с ней расправился, а после свёл счеты с жизнью.

- По данным следствия 5 июня подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью. Их тела были обнаружены спустя несколько часов в ходе организованных поисков. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - рассказали в Следкоме республики.  

Напомним, что буквально неделю назад произошло аналогичное убийство. Житель Улан-Удэ задушил жену и через несколько дней покончил с собой. В кармане он оставил записку с адресом, где находилось тело убитой супруги.

Фото: loon.site

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