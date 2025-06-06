Происшествия 06.06.2025 в 12:22

У жителя Бурятии изъяли почти тонну нефрита

Сейчас мужчину ждет суд
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Текст: Андрей Константинов
У жителя Бурятии изъяли почти тонну нефрита
Фото: архив «Номер один»
Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Окинского района. Он обвиняется в незаконном хранении нефрита в крупном размере. 

«В 2019 году мужчина, не имея лицензии на пользование недрами, добыл 91 камень нефрита-сырца общей массой более 850 кг стоимостью не менее 4,7 млн рублей. После этого он перевез добытый нефрит к себе домой, где незаконно хранил его до февраля 2025 года», - рассказали в прокуратуре. 

Действия сельчанина квалифицировали по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита в крупном размере). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тункинский райсуд для рассмотрения по существу. Незаконно добытый нефрит у обвиняемого изъяли. 
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