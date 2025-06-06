У жителя Бурятии изъяли почти тонну нефрита

Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Окинского района. Он обвиняется в незаконном хранении нефрита в крупном размере.«В 2019 году мужчина, не имея лицензии на пользование недрами, добыл 91 камень нефрита-сырца общей массой более 850 кг стоимостью не менее 4,7 млн рублей. После этого он перевез добытый нефрит к себе домой, где незаконно хранил его до февраля 2025 года», - рассказали в прокуратуре.Действия сельчанина квалифицировали по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита в крупном размере). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.В настоящее время уголовное дело направлено в Тункинский райсуд для рассмотрения по существу. Незаконно добытый нефрит у обвиняемого изъяли.