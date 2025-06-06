Происшествия 06.06.2025 в 16:02

В Бурятии супруги-маргиналы обворовали 83-летнего пенсионера

Дедушка пустил аферистов в дом под предлогом помощи по хозяйству
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии супруги-маргиналы обворовали 83-летнего пенсионера
Фото: freepik.com
В Бурятии полиция задержала гражданских супругов, подозреваемых в краже денег у 83-летнего пенсионера в Заиграевском районе. 

Как рассказали в МВД Бурятии, 21-летний мужчина и его 27-летняя подруга обратились к одинокому пенсионеру с просьбой о проживании в обмен на помощь по хозяйству. Доверчивый дедушка впустил их в дом, и уже через два дня, пока аферистка отвлекала пенсионера вопросами о здоровье, мужчина похитил с его банковского счета сбережения в размере 10,5 тысяч рублей. После их ухода пожилой сельчанин обнаружил пропажу и обратился в полицию. 

«Неработающие и уже имевшие проблемы с законом подельники признались в содеянном и сообщили, что деньги потратили на алкоголь. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.
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