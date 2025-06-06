В Бурятии супруги-маргиналы обворовали 83-летнего пенсионера

В Бурятии полиция задержала гражданских супругов, подозреваемых в краже денег у 83-летнего пенсионера в Заиграевском районе.Как рассказали в МВД Бурятии, 21-летний мужчина и его 27-летняя подруга обратились к одинокому пенсионеру с просьбой о проживании в обмен на помощь по хозяйству. Доверчивый дедушка впустил их в дом, и уже через два дня, пока аферистка отвлекала пенсионера вопросами о здоровье, мужчина похитил с его банковского счета сбережения в размере 10,5 тысяч рублей. После их ухода пожилой сельчанин обнаружил пропажу и обратился в полицию.«Неработающие и уже имевшие проблемы с законом подельники признались в содеянном и сообщили, что деньги потратили на алкоголь. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.