В Бурятии из-за обрыва ЛЭП возник лесной пожар

Два лесных пожара удалось потушить за минувшие сутки в Бурятии. Однако произошло три новых возгорания: два в Баргузинском районе возникли из-за сухих гроз, еще один в Селенгинском районе – из-за обрыва ЛЭП.- В Баргузинский район направлены сотрудники Закаменского авиаотделения, к месту возгорания будут доставлены вертолётом. Пожары действуют в непроходимой местности, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.По состоянию на утро 7 июня в Бурятии действует 12 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 96 770 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 435 человек. Задействовано 69 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.