Происшествия 07.06.2025 в 09:26
В Бурятии простятся с убитым волонтером
С Марией Лубсановой расправился бывший муж
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в 12 часов у здания администрации Иволгинского района пройдет прощание с членом поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёром СВО Марией Лубсановой. Она стала жертвой жестокого преступления – погибла от рук бывшего мужа, который после расправы покончил с собой.
Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», Мария Лубсанова родилась 4 апреля 1989 года в селе Каленово. Окончила Иволгинскую среднюю школу в 2006 году. В 2018 году закончила ВСГИК по специальности менеджмент.
В 2011 году начала трудовую деятельность в войсковой части радиооператором отделения связи. В 2013 году трудилась в редакции районной газеты «Жизнь Иволги».
В 2015 году устроилась работать специалистом по продажам в сектор продвижения «Сладомикс» департамента продаж отделения Улан-Удэ. В 2016 году стала специалистом продвижения продукции «Марс шоколад».
В 2017 г. начала работать в районном методическом культурно-досуговом центре «Мир» методистом по работе с детьми.
В 2018 году стала корреспондентом-дизайнером редакции районной газеты «Жизнь Иволги».
Мария Лубсанова — лауреат творческого конкурса среди СМИ и блогеров «Соёл» Минкульта РБ в номинации «Лучший материал в районной газете» 2023 г. Дипломант республиканского конкурса журналистских работ «Вся Бурятия». Награждена медалью «За заслуги» за вклад в увековечивание памяти воинов, погибших на СВО.
Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», Мария Лубсанова родилась 4 апреля 1989 года в селе Каленово. Окончила Иволгинскую среднюю школу в 2006 году. В 2018 году закончила ВСГИК по специальности менеджмент.
В 2011 году начала трудовую деятельность в войсковой части радиооператором отделения связи. В 2013 году трудилась в редакции районной газеты «Жизнь Иволги».
В 2015 году устроилась работать специалистом по продажам в сектор продвижения «Сладомикс» департамента продаж отделения Улан-Удэ. В 2016 году стала специалистом продвижения продукции «Марс шоколад».
В 2017 г. начала работать в районном методическом культурно-досуговом центре «Мир» методистом по работе с детьми.
В 2018 году стала корреспондентом-дизайнером редакции районной газеты «Жизнь Иволги».
Мария Лубсанова — лауреат творческого конкурса среди СМИ и блогеров «Соёл» Минкульта РБ в номинации «Лучший материал в районной газете» 2023 г. Дипломант республиканского конкурса журналистских работ «Вся Бурятия». Награждена медалью «За заслуги» за вклад в увековечивание памяти воинов, погибших на СВО.
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