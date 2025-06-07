Происшествия 07.06.2025 в 09:26

В Бурятии простятся с убитым волонтером

С Марией Лубсановой расправился бывший муж
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с убитым волонтером
Фото: «Иволга-инфо.24/7»
Сегодня в 12 часов у здания администрации Иволгинского района пройдет прощание с членом поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёром СВО Марией Лубсановой. Она стала жертвой жестокого преступления – погибла от рук бывшего мужа, который после расправы покончил с собой.

Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», Мария Лубсанова родилась 4 апреля 1989 года в селе Каленово. Окончила Иволгинскую среднюю школу в 2006 году. В 2018 году закончила ВСГИК по специальности менеджмент.

В 2011 году начала трудовую деятельность в войсковой части радиооператором отделения связи. В 2013 году трудилась в редакции районной газеты «Жизнь Иволги».

В 2015 году устроилась работать специалистом по продажам в сектор продвижения «Сладомикс» департамента продаж отделения Улан-Удэ. В 2016 году стала специалистом продвижения продукции «Марс шоколад».

В 2017 г. начала работать в районном методическом культурно-досуговом центре «Мир» методистом по работе с детьми. 

В 2018 году стала корреспондентом-дизайнером редакции районной газеты «Жизнь Иволги».

Мария Лубсанова — лауреат творческого конкурса среди СМИ и блогеров «Соёл» Минкульта РБ в номинации «Лучший материал в районной газете» 2023 г. Дипломант республиканского конкурса журналистских работ «Вся Бурятия». Награждена медалью «За заслуги» за вклад в увековечивание памяти воинов, погибших на СВО. 

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