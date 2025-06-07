Происшествия 07.06.2025 в 09:47

В Улан-Удэ банк спас девушку от потери денег

Финансовое учреждение заблокировало подозрительную операцию
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ банк спас девушку от потери денег
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 974 жителя республики (+28 за последнюю неделю). Причиненный аферистами ущерб составил 220,6 млн рублей (+ 5,2 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Так, одной из жертв мошенников едва не стала 17-летняя жительница Улан-Удэ. Девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы поддержки мобильного оператора. Под предлогом продления договора оказания услуг он выяснил персональные данные горожанки.

Спустя непродолжительное время девушке позвонил якобы специалист портала «Госуслуг». Он сообщил, что личный кабинет улан-удэнки взломан, а на нее оформлен кредит в размере 1,2 млн рублей. Чтобы предотвратить хищение денег, необходимо все имеющиеся у нее и ее близких родственников средства задекларировать путем перевода на специальный банковский счет.

Девушка пыталась выполнить полученные инструкции и перевести 180 тысяч рублей с телефона своей матери на счет, указанный мошенниками. Однако банк заблокировал операцию и спас семью от финансовых потерь.
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