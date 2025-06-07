Происшествия 07.06.2025 в 11:11

В Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр находился в акватории Байкала
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии произошло землетрясение
Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН
Землетрясение зафиксировали сегодня утром сейсмологи в Бурятии. Его эпицентр находился в акватории озера Байкал. 

Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, подземные толчки случились в 10 часов 35 минут по местному времени. Энергетический класс землетрясения составил 11.9.
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