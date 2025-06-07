В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали сегодня утром сейсмологи в Бурятии. Его эпицентр находился в акватории озера Байкал.Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, подземные толчки случились в 10 часов 35 минут по местному времени. Энергетический класс землетрясения составил 11.9.