Происшествия 07.06.2025 в 11:11
В Бурятии произошло землетрясение
Эпицентр находился в акватории Байкала
Текст: Андрей Константинов
Землетрясение зафиксировали сегодня утром сейсмологи в Бурятии. Его эпицентр находился в акватории озера Байкал.
Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, подземные толчки случились в 10 часов 35 минут по местному времени. Энергетический класс землетрясения составил 11.9.
Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, подземные толчки случились в 10 часов 35 минут по местному времени. Энергетический класс землетрясения составил 11.9.
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