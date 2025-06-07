Происшествия 07.06.2025 в 14:21
В Бурятии разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
Всех, кто видел мужчину, просят позвонить в полицию
Текст: Андрей Константинов
Отдел МВД России по Бичурскому району сообщил о розыске мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
Его приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 173-175 см, среднего телосложения, волосы темно русые.
Был одет: черная кожаная куртка, брюки цвета хаки, темные кроссовки, светлая кепка.
«Для оказания помощи в поимке мужчины просьба всем, кто располагает какой-либо информацией о месте его нахождения, позвонить по телефонам: 8 (301) 334-19-49, 102, 8-924-555-57-56.
Его приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 173-175 см, среднего телосложения, волосы темно русые.
Был одет: черная кожаная куртка, брюки цвета хаки, темные кроссовки, светлая кепка.
«Для оказания помощи в поимке мужчины просьба всем, кто располагает какой-либо информацией о месте его нахождения, позвонить по телефонам: 8 (301) 334-19-49, 102, 8-924-555-57-56.
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