Житель Бурятии утонул в карьере

В карьере у села Сужа сегодня утонул мужчина. Спасатели уже нашли его тело и доставили на берег, сообщает «Иволга-инфо.24/7». Личность погибшего сейчас устанавливается.





«Сегодня днём компания мужчин решила отдохнуть на берегу карьера в Суже. Несмотря на установленные запрещающие знаки, проигнорировав предупреждение, гражданин решил искупаться и утонул. Очевидцы вызвали спасателей, которые подняли тело из воды», - рассказали в МЧС Бурятии.