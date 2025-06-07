Происшествия 07.06.2025 в 17:12
Житель Бурятии утонул в карьере
Личность погибшего мужчины сейчас выясняется
Текст: Андрей Константинов
В карьере у села Сужа сегодня утонул мужчина. Спасатели уже нашли его тело и доставили на берег, сообщает «Иволга-инфо.24/7». Личность погибшего сейчас устанавливается.
«Сегодня днём компания мужчин решила отдохнуть на берегу карьера в Суже. Несмотря на установленные запрещающие знаки, проигнорировав предупреждение, гражданин решил искупаться и утонул. Очевидцы вызвали спасателей, которые подняли тело из воды», - рассказали в МЧС Бурятии.
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