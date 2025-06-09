Происшествия 09.06.2025 в 09:17

В Бурятии горящие торфяники стали причиной лесных пожаров

Сейчас в республике действует 18 очагов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горящие торфяники стали причиной лесных пожаров
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии потушили 6 лесных пожаров на общей площади 64 037 га. При этом зарегистрировано 8 новых возгораний. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, два из них возникли из-за неосторожного обращения с огнём, три – из-за сухих гроз, и еще три - в Баунтовском районе - из-за горения торфа.

По состоянию на утро 9 июня в Бурятии действует 18 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Селенгинском и Северо-Байкальском районах на общей площади 45 120 га. 

«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 513 человек, задействовано 89 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.
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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

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