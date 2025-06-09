Жительница Бурятии угодила в мошенническую карусель

За прошедшие выходные полиция Бурятии зарегистрировала 24 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. В общей аферисты лишили жители республики 5,2 миллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв мошенников стала 67-летняя жительница Тункинского района. Ей в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником Энергосбыта, и сообщил, что ей необходимо провести замену счётчика. Также звонивший добавил, что с ней свяжется сотрудник, который придёт менять старый счётчик.В ходе разговора между ними была достигнута договоренность о замене счетчика. Через некоторое время на мобильный телефон женщине пришло сообщение в мессенджере с контакта, который был подписан как «gosuslugi». В нем сообщалось, что женщине необходимо позвонить на указанный номер телефона, так как, возможно произошёл взлом её аккаунта. Сельчанка там и сделала и, по указанию «сотрудника Госуслуг», поменяла логин и пароль личного кабинета.Через несколько минут женщине в мессенджере позвонила девушка, представившаяся сотрудником «Росфинмониторинга». Она пояснила, что на сельчанку оформили доверенность на проведение банковских операций с её картами, и её счета находятся в опасности. Поэтому с ней скоро свяжутся сотрудники ФСБ.«Лже-чекист» не заставил себя долго ждать, позвонив уже через несколько минут. В мессенджере он даже прислал женщине фото удостоверения и пояснил, что окажет помощь в предотвращении мошеннических действий.Далее сельчанке позвонила девушка и сообщила, что ей необходимо отрыть страховой счет для перевода денег на безопасный счёт. Женщина, испугавшись потери средств, перевела со своего счета 445 тысяч рублей по указанному номеру.Через некоторое время сельчанка решила просмотреть сообщения, которые ей отправляли, но обнаружила, что все они удалены. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.