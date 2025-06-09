Происшествия 09.06.2025 в 10:03
У дороги в Бурятии нашли труп мужчины
Сбивший его насмерть водитель скрылся с места преступления
Текст: Елена Кокорина
В воскресенье утром, 8 июня в Иволгинском районе был найден труп мужчины. Причины происшествия устанавливает полиция, но предположительно он был сбит автомобилем.
- В двух километрах от села Оронгой вблизи проезжей части обнаружен труп 47-летнего мужчины, предположительно скончавшегося в результате наезда. Водитель неустановленного автомобиля с места ДТП скрылся. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его установлению и задержанию, изучаются камеры видеонаблюдения, - прокомментировали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
ТегиДТП