У дороги в Бурятии нашли труп мужчины

В воскресенье утром, 8 июня в Иволгинском районе был найден труп мужчины. Причины происшествия устанавливает полиция, но предположительно он был сбит автомобилем.

- В двух километрах от села Оронгой вблизи проезжей части обнаружен труп 47-летнего мужчины, предположительно скончавшегося в результате наезда. Водитель неустановленного автомобиля с места ДТП скрылся. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его установлению и задержанию, изучаются камеры видеонаблюдения, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ