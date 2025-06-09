В Бурятии ищут пропавшего пенсионера

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 74-летнего Николая Колесникова. Он проживал в СНТ «Росинка» сельского поселения «Талецкое» в Заиграевском районе Бурятии. 8 июня пенсионер вышел из дома и не вернулся.Приметы: рост 162 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.Был одет: рубашка в черно-белую клетку, синие джинсы, черные ботинки, черная кепка.Сообщается, что пенсионер может страдать проблемами с памятью и не ориентироваться в пространстве.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.