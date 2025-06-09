Происшествия 09.06.2025 в 10:22
Электросамокат в Улан-Удэ проложил подростку путь в больницу
Не справившись с управлением, он перевернулся
Текст: Елена Кокорина
Очередное происшествие в Улан-Удэ случилось с электросамокатом субботним вечером, 7 июня. Пострадавшим оказался подросток.
- 17-летний водитель электросамоката на ул. Корабельной не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП юноша с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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