Происшествия 09.06.2025 в 10:22

Электросамокат в Улан-Удэ проложил подростку путь в больницу

Не справившись с управлением, он перевернулся
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Текст: Елена Кокорина
Электросамокат в Улан-Удэ проложил подростку путь в больницу

Очередное происшествие в Улан-Удэ случилось с электросамокатом субботним вечером, 7 июня. Пострадавшим оказался подросток.

- 17-летний водитель электросамоката на ул. Корабельной не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП юноша с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ

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