Электросамокат в Улан-Удэ проложил подростку путь в больницу

Очередное происшествие в Улан-Удэ случилось с электросамокатом субботним вечером, 7 июня. Пострадавшим оказался подросток.

- 17-летний водитель электросамоката на ул. Корабельной не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП юноша с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ