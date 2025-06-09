На поселковой дороге в Бурятии перевернулся мотоциклист

В прошедшее воскресенье, около 21 часа в Заиграевском районе 27-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» на ул. Тугутова п. Новоильинск не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД республики.

В полиции добавили, что в субботу и воскресенье на дорогах республики было выявлено 660 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 37 нетрезвых водителей.

Также за выходные произошло 30 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ