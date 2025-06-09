Происшествия 09.06.2025 в 13:09
В Улан-Удэ тушат горящий дом
Огонь полностью охватил строение
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о загорании жилого двухквартирного дома на улице Сентарецкого.
«На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. На месте работают 20 пожарных и 6 единиц техники. Тушение продолжается. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС Бурятии.
«На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. На месте работают 20 пожарных и 6 единиц техники. Тушение продолжается. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС Бурятии.
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