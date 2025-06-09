В Улан-Удэ тушат горящий дом

Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о загорании жилого двухквартирного дома на улице Сентарецкого.«На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. На месте работают 20 пожарных и 6 единиц техники. Тушение продолжается. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС Бурятии.