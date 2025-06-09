Происшествия 09.06.2025 в 13:17

Силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова

Его подозревают в получении взятки
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Текст: Иван Иванов
Силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова
Фото: архив «Номер один»
По подозрению в получении взятки задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков. С ним проводятся оперативные мероприятия.

Логинову 58 лет, он уроженец Красноярского края, занимал пост главы города последние три года. Перед этим был вице-мэром Красноярска.

В конце февраля 2025 в Красноярске был арестован советник главы города Артур Арутюнян. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Возможно, он мог дать показания на мэра города. Ситуация беспрецедентная - ранее мэров крупных городов силовики старались не трогать. Возможно, мы становимся свидетелями новой тенденции.
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