Происшествия 09.06.2025 в 13:17
Силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова
Его подозревают в получении взятки
Текст: Иван Иванов
По подозрению в получении взятки задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков. С ним проводятся оперативные мероприятия.
Логинову 58 лет, он уроженец Красноярского края, занимал пост главы города последние три года. Перед этим был вице-мэром Красноярска.
В конце февраля 2025 в Красноярске был арестован советник главы города Артур Арутюнян. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Возможно, он мог дать показания на мэра города. Ситуация беспрецедентная - ранее мэров крупных городов силовики старались не трогать. Возможно, мы становимся свидетелями новой тенденции.
Логинову 58 лет, он уроженец Красноярского края, занимал пост главы города последние три года. Перед этим был вице-мэром Красноярска.
В конце февраля 2025 в Красноярске был арестован советник главы города Артур Арутюнян. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Возможно, он мог дать показания на мэра города. Ситуация беспрецедентная - ранее мэров крупных городов силовики старались не трогать. Возможно, мы становимся свидетелями новой тенденции.
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