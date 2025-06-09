В Улан-Удэ дерево рухнуло на пятиэтажку

«В адрес ТСЖ направлено требование о предоставлении объяснений. В случае подтверждения нарушения правил содержания зелёных насаждений, в соответствии со статьёй 26.1 Закона Республики Бурятия, будет составлен протокол об административном правонарушении. Его санкции предусматривают штрафы до 50 тысяч рублей», - сообщили в Комитете муниципального контроля, заверив, что держат ситуацию на контроле.











Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ засохшее дерево рухнуло на пятиэтажный дом. Как сообщили в мэрии города, инцидент произошел 8 июня на улице Жердева, 108. В результате был повреждён стеклопакет на 4-м этаже.На место прибыли специалисты Комитета муниципального контроля. В это время сотрудники ТСЖ «Уютный дворик» уже устраняли последствия происшествия.