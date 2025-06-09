Происшествия 09.06.2025 в 13:59

Полиция Бурятии нашла в рюкзаке забайкальца 4,5 кило синтетики

Наркобарыгу ждет суровое наказание – вплоть до пожизненного
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Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии нашла в рюкзаке забайкальца 4,5 кило синтетики
Фото: архив «Номер один»
Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина вступил в преступную группу, занимающуюся продажей синтетических наркотиков через интернет-магазин. В январе забайкалец приехал в Тарбагатайский район, где из оборудованного тайника забрал крупную партию зелья для дальнейшей продажи наркоманам. В тот же день его задержали сотрудники полиции. В находящимся при нем рюкзаке силовики обнаружили 4,5 кило синтетики. 

В настоящее время уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу. Забайкальцу грозит суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.
Теги
наркотик

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