Полиция Бурятии нашла в рюкзаке забайкальца 4,5 кило синтетики

Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы в особо крупном размере.Как рассказали в прокуратуре, мужчина вступил в преступную группу, занимающуюся продажей синтетических наркотиков через интернет-магазин. В январе забайкалец приехал в Тарбагатайский район, где из оборудованного тайника забрал крупную партию зелья для дальнейшей продажи наркоманам. В тот же день его задержали сотрудники полиции. В находящимся при нем рюкзаке силовики обнаружили 4,5 кило синтетики.В настоящее время уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу. Забайкальцу грозит суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.