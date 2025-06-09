Происшествия 09.06.2025 в 16:34
Жителя Бурятии, обвиняемого в убийстве жены и дочки, взяли под стражу
Череда жестоких преступлений шокировала жителей республики
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве жены и несовершеннолетней дочки в селе Бичура. По ходатайству следствия он взят под стражу, сообщили в Следственном комитете.
Напомним, мужчина находился в процессе развода с супругой и уже не проживал с ней, оставив ее с тремя детьми. В ночь на 7 июня обвиняемый приехал к ней домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом. На крики матери в баню забежала дочь. Злоумышленник напал на девочку, несколько раз ударил ее кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. От полученных ран женщина и ребенок скончались.
После расправы мужчина забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. По пути он выбросил в реку окровавленную одежду, а нож еще раньше перекинул через забор в соседний огород. Позднее злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска.
Отметим, это уже третье громкое преступление за последние дни в Бурятии. Ранее в Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса в ходе ссоры мужчина задушил жену и спустя несколько дней покончил с собой. А 5 июня в Иволгинском районе бывший муж жестоко расправился с членом поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёром СВО Марией Лубсановой. После убийства он также свел счеты с жизнью.
Напомним, мужчина находился в процессе развода с супругой и уже не проживал с ней, оставив ее с тремя детьми. В ночь на 7 июня обвиняемый приехал к ней домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом. На крики матери в баню забежала дочь. Злоумышленник напал на девочку, несколько раз ударил ее кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. От полученных ран женщина и ребенок скончались.
После расправы мужчина забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. По пути он выбросил в реку окровавленную одежду, а нож еще раньше перекинул через забор в соседний огород. Позднее злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска.
Отметим, это уже третье громкое преступление за последние дни в Бурятии. Ранее в Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса в ходе ссоры мужчина задушил жену и спустя несколько дней покончил с собой. А 5 июня в Иволгинском районе бывший муж жестоко расправился с членом поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёром СВО Марией Лубсановой. После убийства он также свел счеты с жизнью.
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