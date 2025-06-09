Домушник из Улан-Удэ вскрывал окна садовой тяпкой

Полиция Улан-Удэ задержала домушника, который за короткий срок пытался ограбить троих жителей Железнодорожного района. Одна из пострадавших застала горе-грабителя у себя дома в пьяном состоянии, мирно проводила его до ворот и только потом заявила в полицию.

- Установлено, что 11 мая мужчина путем отжима пластикового окна пытался проникнуть в домовладение по улице Краснодонская 48-летней заявительницы. Однако, испугавшись хозяев дома, которые услышали шум и включили свет, сбежал с места происшествия. Неделей позже, 44-летняя хозяйка дома, проживающая по улице Комарова, проснувшись утром, обнаружила в соседней комнате квартирного вора, который искал ценные вещи в тумбочке. Домушник находился в состоянии алкогольного опьянения. Заявительница проводила нежданного гостя до ворот, после чего позвонила в полицию, - рассказали в МВД республики.

В этот же день злоумышленник, пытаясь вскрыть стеклопакет с помощью садовой тяпки уже другого дома по улице Герцена, разбудил 56-летнего заявителя. Увидев через окно, что хозяин дома идет к нему, вор убежал.

- Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер наружного видеонаблюдения. Оказалось, что в районе совершения преступлений в объективы попадал один и тот же гражданин. Изучив почерк и способ совершения краж, информацию о гражданах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления и сопоставив полученные приметы, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за квартирные кражи 34-летний горожанин. Возбуждены уголовные дела, - добавили в полиции.

Фото: loon.site