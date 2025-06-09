Происшествия 09.06.2025 в 17:43

В Бурятии нашли пропавшего пенсионера

Пожилой мужчина жив, сообщает «Лиза Алерт»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли пропавшего пенсионера
В Бурятии найден пропавший пенсионер из СНТ «Росинка» Заиграевского района. 74-летний мужчина жив, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, сельчанин ушел из дома 8 июня и не вернулся. Сообщалось, что он имеет проблемы с памятью и не ориентируется в пространстве.
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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

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