Происшествия 09.06.2025 в 17:43
В Бурятии нашли пропавшего пенсионера
Пожилой мужчина жив, сообщает «Лиза Алерт»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найден пропавший пенсионер из СНТ «Росинка» Заиграевского района. 74-летний мужчина жив, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, сельчанин ушел из дома 8 июня и не вернулся. Сообщалось, что он имеет проблемы с памятью и не ориентируется в пространстве.
Напомним, сельчанин ушел из дома 8 июня и не вернулся. Сообщалось, что он имеет проблемы с памятью и не ориентируется в пространстве.
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