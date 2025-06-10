Происшествия 10.06.2025 в 09:10
В Бурятии упал парапланерист
Пострадавшего мужчину пришлось госпитализировать
Текст: Андрей Константинов
Происшествие случилось днём 9 июня. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в районе горы «Казачья» Тарбагатайского района 55-летний парапланерист упал во время полета. В момент падения он находился примерно в пяти метрах от земли. В результате мужчина получил травмы.
На место оперативно выехали спасатели БРПСС. Они эвакуировали пострадавшего парапланериста на носилках к машине медицины катастроф.
Напомним, в начале мая в этом же районе пострадал еще один парапланерист. Он совершил жесткую посадку и также получил травмы.
На место оперативно выехали спасатели БРПСС. Они эвакуировали пострадавшего парапланериста на носилках к машине медицины катастроф.
Напомним, в начале мая в этом же районе пострадал еще один парапланерист. Он совершил жесткую посадку и также получил травмы.
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