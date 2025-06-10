Житель Бурятии до смерти избил сельчанина

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который в ходе ссоры до смерти избил собутыльника. Происшествие случилось вечером 1 июня на территории одного из садовых товариществ в Заиграевском районе.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый пришел в гости к приятелю, где стал распивать алкоголь в компании других местных жителей. Позднее с одним из них у него произошла ссора. В ее ходе злоумышленник принялся жестоко избивать оппонента, нанеся противнику множество ударов кулаками по различным частям тела, в том числе в область горла. От полученных травм тот скончался на месте.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.