В Бурятии обманутая пенсионерка из-за стыда месяц не обращалась в полицию

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. От действий аферистов жители республики потеряли 4,5 миллиона рублей.Одной из жертв мошенников стала пенсионерка из Баргузинского района. Как сообщили в МВД Бурятии, 5 мая ей в мессенджере пришло сообщение от мужчины, который представился сотрудником трейдинговой компании и предложил дополнительный заработок. Затем в другом мессенджере с ней связался «специалист-аналитик», который объяснил, как зарегистрироваться и установить приложение, покупать и продавать акции.Для начала работы сельчанка перевела собственные 10 тысяч рублей на указанные абонентские номера.Спустя несколько дней переписки лже-специалист компании предложил выгодное предложение и предложил взять кредит, что женщина и сделала. 120 тысяч заемных рублей она также перечислила на указанные номера.Затем пенсионерке позвонил мужчина, который сообщил, что она совершила ошибку на торгах и ей надо выплатить неустойку. Сельчанка связалась с аналитиком и тот сообщил, что всё исправит, однако надо внести еще денег. Женщина заняла у знакомых и родственников еще 194 тысячи рублей и вновь перевела их на указанный номер.Затем ее переводы заблокировал банк - в связи с подозрительными операциями. После этого женщина позвонила на горячую линию Центрального банка, где ей сообщили о том, что она стала жертвой мошенников.В общей сложности пенсионерка перевела аферистам 409 тысяч рублей. В райотдел полиции она обратилась только 9 июня, так как ей было стыдно за случившееся.