Происшествия 10.06.2025 в 09:48

В Улан-Удэ двухквартирный дом сгорел из-за короткого замыкания

Площадь пожара составила почти 170 квадратных метров
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ двухквартирный дом сгорел из-за короткого замыкания
Фото: МЧС Бурятии
Причиной пожара в двухквартирном доме на улице Сентарецкого в Улан-Удэ, предварительно, стало короткое замыкание. К такому выводу пришел дознаватель МЧС.

Напомним, пожар вспыхнул вчера днем. К моменту приезда огнеборцев огонь охватил все строение на площади 169 кв. метров. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

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