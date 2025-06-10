Происшествия 10.06.2025 в 09:48
В Улан-Удэ двухквартирный дом сгорел из-за короткого замыкания
Площадь пожара составила почти 170 квадратных метров
Текст: Андрей Константинов
Причиной пожара в двухквартирном доме на улице Сентарецкого в Улан-Удэ, предварительно, стало короткое замыкание. К такому выводу пришел дознаватель МЧС.
Напомним, пожар вспыхнул вчера днем. К моменту приезда огнеборцев огонь охватил все строение на площади 169 кв. метров. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Напомним, пожар вспыхнул вчера днем. К моменту приезда огнеборцев огонь охватил все строение на площади 169 кв. метров. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Тегипожар