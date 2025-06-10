Происшествия 10.06.2025 в 10:13
Загоревшийся плафон наделал переполох в торговом центре Улан-Удэ
Возгорание оперативно потушили приехавшие пожарные
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в торгово-деловом комплексе «Удинский пассаж» на улице Балтахинова в Улан-Удэ.
«На место была направлена пожарно-спасательная техника по повышенному номеру. В ходе проверки помещений сотрудники газодымозащитной службы выяснили, что произошло загорание светового плафона. Возгорание было оперативно ликвидировано. После проверки помещений дополнительным силам был дан отбой», - рассказали в МЧС.
В происшествии никто не пострадал. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.
«На место была направлена пожарно-спасательная техника по повышенному номеру. В ходе проверки помещений сотрудники газодымозащитной службы выяснили, что произошло загорание светового плафона. Возгорание было оперативно ликвидировано. После проверки помещений дополнительным силам был дан отбой», - рассказали в МЧС.
В происшествии никто не пострадал. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.
Тегипожар