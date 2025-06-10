В Бурятии пытаются установить виновника перевернутой машины

Полицией Бурятии устанавливаются обстоятельства произошедшей вчера аварии в Заиграевском районе. Пока правоохранителям не известно кто находился за рулем транспортного средства. ДТП случилось около 9 часов утра.

- Водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя со стороны п. Заиграево в направлении с. Новая Брянь не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП три человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ