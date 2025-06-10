В Улан-Удэ мошенники не пощадили 90-летних пенсионерок

В Бурятии полицейские задержали курьера, работавшего на телефонных мошенников. Как рассказали в МВД, жертвами аферистов стали четверо пожилых женщин из Улан-Удэ в возрасте 87 до 90 лет. Их обманывали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерки в общей сложности отдали курьеру 1,5 миллиона рублей своих сбережений.«Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ установили и задержали 20-летнего жителя Заиграевского района, который получал наличные от пенсионерок. Он признался, что нашёл в Интернете вакансию курьера. В его обязанности входило забирать деньги по указанным ему адресам. В дальнейшем он переводил похищенные сбережения сообщникам. За каждую заявку он получал денежное вознаграждение», - сообщили в МВД.По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.