В Бурятии столкнулись два мотоциклиста без прав

Вчера вечером 16-летний водитель мотоцикла «Восход», не имеющий права управления ТС, стал виновником ДТП и столкнулся с другим мотоциклом. На перекрестке подросток не уступил дорогу, нарушив ПДД. Авария произошла в Гусиноозерске.

- 16-летний водитель не предоставил преимущества в движении мотоциклу «Урал», под управлением 35-летнего мужчины, который также не имел прав. В результате ДТП водитель и 22-летняя пассажир мотоцикла «Урал» с травмами доставлены в медицинское учреждение. У 16-летнего подростка диагностирован ушиб, но после осмотра он был отпущен домой, - комментируют в ГИБДД республики.

Установлено, что несовершеннолетний нарушитель ранее неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД, в том числе за езду без прав.

Фото: ГИБДД РБ