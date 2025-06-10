На поселковой дороге Бурятии насмерть разбился мотогонщик

Вчера в поселке Каменск Бурятии разбился мотоциклист. 32-летний мужчина погиб на месте, потому что находился без шлема.

- Водитель мотоцикла «Сузуки», не имеющий категории «А», следуя по ул. Школьной не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия (был без мотошлема), - комментируют в ГИБДД республики.

Правоохранители отмечают, что в течение года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе 29 раз за превышение скоростного режима. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки на территории республики было выявлено 315 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 15 нетрезвых водителей.

Вчера на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ