В Бурятии бизнесмен схлопотал уголовку за невыплату зарплаты

Прокуратура Бурятии выявила нарушение прав работников в Кяхтинском районе. Там владелец точки общепита не платил зарплату трем сотрудникам, общая сумма долга перед ними составила 247 тыс. рублей.«Прокурор района внес работодателю представление, по результатам рассмотрении которого задолженность по зарплате была погашена. Кроме того, по постановлению прокурора за невыплату зарплаты работодатель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Но только одним штрафом хозяин заведения не отделался. По материалам прокурорской в Следственном комитете на него возбудили уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль прокуратура района.