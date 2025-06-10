Происшествия 10.06.2025 в 12:11

В Бурятии бизнесмен схлопотал уголовку за невыплату зарплаты

Он задолжал трем работникам четверть миллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмен схлопотал уголовку за невыплату зарплаты
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии выявила нарушение прав работников в Кяхтинском районе. Там владелец точки общепита не платил зарплату трем сотрудникам, общая сумма долга перед ними составила 247 тыс. рублей.

«Прокурор района внес работодателю представление, по результатам рассмотрении которого задолженность по зарплате была погашена. Кроме того, по постановлению прокурора за невыплату зарплаты работодатель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.

Но только одним штрафом хозяин заведения не отделался. По материалам прокурорской в Следственном комитете на него возбудили уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль прокуратура района.
Теги
долги по зарплате уголовное дело

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